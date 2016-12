Președintele Igor Dodon a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă

13:08

Schwarzenegger promite că va avea o abordare plină de umor la "The New Celebrity Apprentice”, emisiune care va debuta cu noi concurenţi-staruri. În vârstă de 69 de ani, actorul - cunoscut pentru rolul din franciza ”Terminator” - a spus că a cerut ca show-ul de televiziune să fie mutat de la New York în California. „Chiar dacă arăta foarte dramatic şi înspăimântător biroul din New York, era cam întunecat. Voiam să văd totul mai luminos. Sunt o persoană foarte jovială şi am un bun simţ al umorului”, a declarat Arnold Schwarzenegger reporterilor înainte de premieră. „Vreau să-mi arăt personalitatea. Trump a făcut o treabă bună jucându-şi personalitatea”, a mai spus el. Cei 11 ani petrecuţi de Donald Trump, preşedintele ales al Statelor Unite ale Americii, la „The Apprentice” şi „Celebrity Apprentice” l-au lansat de la poziţia de afacerist newyorkez la figură administrativă.