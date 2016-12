Un câine a călătorit aproape 100 de kilometri ca să-şi găsească stăpânul

14:58

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, Manchester United, este în pragul unei noi realizări de excepție din cariera sa și dacă va marca un gol în meciul de sâmbătă cu Middlesbrough va egala recordul de goluri al lui Lionel Messi (51), marcate într-un an calendaristic. The post Ibrahimovic, la un singur gol de recordul lui Messi de goluri marcate în anul 2016 appeared first on Independent.