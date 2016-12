Acum 25 de ani. 31 decembrie 1991: Uniunea Sovietică este DIZOLVATĂ în mod oficial. Vezi cronologia declarațiilor de independență

14:58

Iată care sunt cele mai imporante beneficii ale cojilor de portocale: 1. Scad colesterolul Aproape toți compușii anti-colesterol din portocale, se găsesc în coajă. Aceștia combat colesterolul rău (LDL), vinovat pentru apariția cheagurilor de sânge. 2. Combat cancerul Pe lângă faptul că luptă cu radicalii liberi, compușii din cojile de portocale pot împiedica dezvoltarea și răspândirea celulelor canceroase. 3. Ameliorează arsurile la stomac Cojile de portocale sunt un adevărat medicament natural împotriva arsurilor la stomac. Dacă sunt folosite mai mult de 20 de zile, te pot scăpa de această problemă deranjantă. 4. Stimulează digestia 100 de grame de coji de portocale conțin cel puțin 10,6 grame de fibre. Pentru combaterea constipației și balonării îți poate fi de mare autor, un ceai de coji de portocale.Mai intai, lasati coaja de portocala afara, in soare, pana cand se usuca. Scufundati o cantitate mica de coaja, aproximativ o lingurita plina, in 450 ml de apa fierbinte. Lasati-l sa se infuzeze aproximativ 15 minute sau mai mult daca va place aroma mai puternica. Band acest ceai, veti beneficia de un laxativ destul de eficient. 5. Țin la distanța gripa și răceala Cojile de portocale sunt pline de vitamina C, ideală pentru stimularea sistemului imunitar și pentru prevenirea bolilor respiratorii. Inmuiati coaja de portocale in putina apa clocotita. Lasati sa stea un pic. Beti acest lichid, din cand in cand, pe timpul zilei si raceala va disparea mai devreme decat de obicei. Cum mai puteți consuma coaja de portocală – sub forma de ceai – asa cum am mentionat mai devreme – cu tot cu pulpa de portocale. Acest lucru va masca aroma cojii de portocala. – răzuită peste salata sau desert – puteți, pur si simplu, rupe o bucata de coaja de portocala si sa o mestecati. Incepeti cu o cantitate mica intrucat cojile de portocale nu sunt cele mai gustoase lucruri de mancat si s-ar putea sa nu apreciati aroma puternica. – coaja de portocala rasa si ciocolata neagra este o combinatie cu o aroma savuroasa. Puteti sa puneti coaja de portocala rasa pe un patratel de ciocolata sau, si mai bine, topiti mai intai ciocolata si presarati cateva fasii subtiri de coji de portocala in ciocolata topita, scrie doctorulzilei.ro.