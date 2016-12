Motivul pentru care un polițist brazilian l-a ucis pe ambasadorul Greciei

13:28

Cotaţiile futures la ţiţeiul Brent au crescut cu aproape 53% în acest an, în timp ce în cazul ţiţeiului WTI (West Texas intermediate) cotaţiile futures s-au majorat cu aproape 46%, câştigurile din 2016 fiind cele mai mari înregistrate de piaţa petrolieră după revenirea din 2009, când cotaţiile Brent şi WTI au crescut cu 78% respectiv 71%, informează Reuters. The post Prețul petrolului se îndreaptă spre cea mai mare creștere din ultimii 7 ani appeared first on Independent.