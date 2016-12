Tuncay Ozturk vrea o familie. Ce spune la două luni de la divorțul de Andreea Marin

11:08

Cei care planifică să îşi petreacă vacanţa de sărbători în afara hotarelor Republicii Moldova sunt îndemnaţi ca, în afară de documentul de călătorie, să mai poarte cu ei şi o copie xerox a acestuia sau un alt act de identitate valabil. Recomandarea este lansată de Centrul Internaţional „La Strada”, care administrează deja de 15 ani […] The post Infografic // Sfaturi pentru cei care se pornesc de sărbători la munte sau în ţări exotice appeared first on Moldova.org.