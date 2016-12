Exclusiv EVZ. VIBRAȚIA ZILEI - 31 decembrie 2016

13:58

Berbec Anul acesta, mai mult decat niciodata, vei da dovada de toleranta, de rabdare. Iar asta este cat se poate de bine, pentru ca vei reusi sa te imbogatesti in sfarsit. Sa ai suficient de multi bani incat sa nu mai ai nicio grija. In 2017 vei fi capabil sa calci pe cadavre doar pentru a-ti indeplini acest tel vechi, potrivit ele.ro. Taur Ai fost mai tot timpul in esalon secund si ai visat sa fii si tu odata lider, sa domini. Ei bine, 2017 iti aduce aceasta sansa. Te-ai antrenat multa vreme pentru aceasta pozitie si ai acum ocazia sa o faci cum nu se poate mai bine. Vei fi apreciat si respectat pentru asta, asadar este anul tau! Gemeni Dorinta ta ascunsa este sa excelezi in tot ceea ce faci. Sa fii cel mai bun. In plan profesional, vei dovedi in 2017 ca ai pregatirea si puterea de a duce pana la capat proiecte esentiale pentru domeniul in care activezi. In dragoste, vei fi apreciat la adevarata valoare, vei fi iubit si laudat fara incetare. Rac Iti doresti de multa vreme sa poti experimenta amoros cat se poate de mult, fara sa existe consecinte. Chiar daca la prima vedere nu pari, esti o persoana foarte sexuala si iti doresti sa iti poata exprima liber aceasta caracteristica. Iar 2017 iti ofera aceasta sansa. Leu Vei fi centrul atentiei in acest an. Buricul Pamantului ti se va spune. Este visul tau dintotdeauna, sa fii ridicat pe un piedestal si preaslavit. Vei fi admirat la maximum si nu-ti vei mai incapea in piele de fericire. Vei obtine o functie importanta, care va fi practic recunoasterea valorilor tale. Fecioara Castigi la Loto sau primesti o mostenire. Una din doua. Cert este ca in 2017 ti se indeplineste cel mai mare vis, acela de a avea bani multi, cu care sa nu mai stii ce sa faci. Vei putea trai de acum fara nicio grija, pe baza banilor pe care ii obtii in acest an. Balanta 2017 este anul tau de expansiune personala si profesionala. Vei culege, in sfarsit, roadele a ceea ce ai semanat in ultimii ani. Iti vor fi recunoscute meritele cu surle si trambite. Iti place vanitatea si maschezi acest lucru cat se poate de bine pentru a nu pica in dizgratia celor din jur. Scorpion 2017 este anul in care nu te vei supune regulilor. Vei fi tu impotriva tuturor si iti place la nebunie acest lucru. Nu vei mai depinde de nimeni, iti vei castiga independenta mult dorita si vei deveni astfel propriul tau sef. Nici ca se putea mai bine din punctul tau de vedere. Sagetator In plan financiar o duci foarte bine in 2017. Acesta este si motivul pentru care iti duci la indeplinire un vis mai vechi, acela de a porni intr-un tur de forta prin locuri pe care nu le-ai mai vazut pana acum. Poate chiar intr-o croaziera. Nu te vei sfiii sa-ti arati opulenta. Capricorn Ti-ai dorit intotdeuna sa fii pe cont propriu. Sa fii singur, daca se poate. Sa nu depinda nimeni de tine si nici tu de altcineva. Nu e tocmai un vis comun al fiecaruia, dar tu te simti bine in aceasta postura, iar 2017 iti va aduce sansa sa traiesti in liniste si armonie cu tine insuti. Varsator Iti doresti in taina sa ai o viata statornica, alaturi de o persoana de care sa fii mereu indragostit. Ai traversat perioade de cumpana, insa in 2017 iti va reusi acest lucru, fapt care te va face foarte fericit. Pesti Vei face tot ceea ce iti doresti in acest an. Vei fi mult mai deschis la tot ceea ce este nou, vei spune DA mult mai usor, iar viata ti se va parea brusc foarte frumoasa. Te vei simti mai presus de toti si de toate, reusind sa iti indeplinesti un vis, acela de a deveni o forta, o persoana admirata si respectata.