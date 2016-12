Trump îi răspunde lui Putin: „Întotdeauna am știut că e inteligent”

12:38

Poliţia braziliană suspectează că trupul carbonizat găsit în interiorul unui vehicul incendiat în Rio de Janeiro ar putea fi cel al ambasadorului grec în Brazilia, care a fost dat dispărut săptămîna aceasta, informează The Guardian.