Prima ţară din lume unde şomerii vor primi bani fără să facă NIMIC

La câteva intersecții de Piața Marii Adunări Naționale, decorată tradițional pentru sărbătorile de iarnă, atmosfera este departe de a fi una festivă. În pofida frigului și umezelei, numărul vânzătorilor ambulanți din apropierea Pieței Centrale, dar și din unele zone rezidențiale, nu s-a micșorat. Sărăcia îi ține afară… Urmăriți o galerie foto realizată de fotograful Ramin Mazur: