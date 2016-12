Tragedie pe lacul Ghidighici. Un pescar a murit inecat astazi in timp ce pescuia la copca - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 9. Potrivit salvatorilor, victima in varsta de

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md