De Revelion, vom număra o secundă în plus

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a avut amabilitatea să ne acorde un interviu în care facem totalurile şi concluziile acestui an. Vorbim despre reţinerile în masă care au zguduit societatea, despre calitatea lor şi volumul de lucru care le revine procurorilor anticorpţie. Atingem subiectul influenţelor politice în lupta anticorupţie şi încercăm să obţinem indicii despre instituţiile care vor fi "sub lupa" procurorilor în anul care vine. Încercăm, totodată, să aflăm când vor cădea capete mari şi ce părere are domnul Morari despre reforma sistemului de pensii. În ceea ce priveşte dosarele din gestiunea PA, am încercat să afăm detalii despre interceptările cu Platon, atitudinile din dosarul Pântea, revanşarea procurorilor în dosarul Filat şi reţinerea rudelor şefului de la Vamă.