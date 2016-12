Plasticianul Gheorghe Oprea a vernisat o expoziţie aniversară la Chişinău

14:17

Anul 2016 a fost unul dificil, un an în care am fost nevoiţi să demonstrăm că putem recăpăta încrederea partenerilor externi, un an în care „glonţul a trecut pe lângă urechile Republicii Moldova”. Declaraţiile au fost făcute de către premierul Pavel Filip în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Moldova 1.