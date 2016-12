RĂZBOI TOTAL: Rusia va expulza 35 de diplomați americani ca ripostă la sancțiunile Washingtonului

12:38

Situat la o adancime de 3000 de kilometri, raul de metal incandescent are o largime de 420 de kilometri, iar viteza lui de deplasare s-a tripat, practic, incepand din anul 2000. In aceste conditii, portiunea aflata sub Siberia, circula spre nord cu aproximativ 40-45 kilometri pe an. Adica de trei ori mai repede decat viteza […]