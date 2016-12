Prima reacție de la Kremlin, după ce Obama a semnat expulzarea a 35 de diplomați ruși

09:48

Alimentul traditional este consumat atat la oras, cat si in mediul rural si, pe langa faptul ca este foarte gustos, este si sanatos. Iata cat de buna este mamaliga pentru sanatatea ta, scrie realitatea.net. Sursa de proteine vegetale Mamaliga este o sursa buna de proteine vegetale. In plus, contine acizi grasi nesaturati, hidrocarburi, amidon, albumina, […]