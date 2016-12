România are premier: Preşedintele Iohannis a semnat decretul

16:48

China a inaugurat joi cel mai înalt pod din lume, care se ridică la 565 de metri deasupra râului Nizhu și face legătura între provinciile Yunnan și Guizhou din sudul țării, a informat canalul de televiziune oficial CCTV, potrivit cotidianului spaniol ABC.