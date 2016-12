Șeful Poliției de Frontieră anunță mobilizare maximă în punctele de trecere din țară, de sărbători (VIDEO)

15:08

Intretinerea relativ usoara a plantatiei, precum si cererea tot mai mare din piata ii face pe tot mai multi fermieri cu suprafete mici de teren sa cultive galbenele, recunoscute pe plan mondial pentru multitudinea de substante benefice sanatatii. Un exemplu asemanator l-am gasit in Romania, in apropiere de Bucuresti, mai exact in comuna Cernica, acolo […]