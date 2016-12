5 ilustrații amuzante care arată perfect cum sunt relațiile de lungă durată

11:28

Pentru unii 2016 a fost un an frumos, pentru alții însă un an plin de încercări și momente grele, însă fiecare dintre noi își dorește ca 2017 să fie un an mai bun, un an plin de experiențe și momente frumoase. Unii își planifică noul an minuțios, alții însă își doresc să fie surprinși de 2017 și nu au așteptări mai mari, însă, totuși, fiecare tânăr își propune ca în noul an să realizeze ceea ce nu a reușit să facă în anul precedent și are planuri și aspirații mărețe chiar dacă ezită să le împărtășească cu cei din jur. Ne-am propus să aflăm ce așteaptă tinerii de la 2017, dar și ce angajamente își iau în anul Cocoșului de Foc.