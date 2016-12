Rzeczpospolita: De dragul alianței anti-chineze, Trump va oferi pe platou Rusiei pe aliații săi – Polonia și România

13:48

Nu trece nicio zi fără ca Igor Dodon, preşedintele Republicii Moldova, să nu se ia la trântă cu limba română, cu acordul de asociere, cu steagul UE, cu orice în afară de corupţie şi guvernarea actuală, cu care coabitează foarte bine. Circul său este chiar apreciat de Sistem.