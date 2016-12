(FOTO) Epava unui submarin nazist, descoperită după 74 de ani. Ce au găsit în interior

13:18

Prăbușirea avionului militar rusesc de tipul Tu-154 duminica trecută în Marea Neagră, cu 92 de persoane la bord, a fost cauzată de o „funcționare tehnică anormală" a aparatului, a declarat joi ministrul transporturilor rus Maksim Sokolov, potrivit AFP. The post De ce s-a prăbușit avionul Tu-154? Primele concluzii ale anchetatorilor ruși appeared first on Independent.