Doi soți entuziaști au schimbat țara spaghetelor pe dealurile cu pruni de la Hâncești

15:49

Un copil de doar cinci ani a murit după ce a fost lovit de un automobil luni seară, 26 decembrie, pe traseul Criva-Mămăliga. Aceasta după ce un autocamion care se deplasa spre ieșirea din țară, a agățat cablurile de tensiune electrică, distrugând rețeaua de distribuție și doborând-o pe partea carosabilă a drumului. În același timp, […] The post Tragedie pe traseul Criva-Mămăliga : O maşină a vrut să evite cabluri electrice rupte, dar a tamponat mortal un copil appeared first on Moldova.org.