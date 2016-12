TOP 10 tenismeni cu cele mai mari câștiguri în 2016

11:58

Măsuri sporite de securitate la Guvern. La etajul cinci al clădirii, unde este amplasat cabinetul premierului, dar și cabinetele consilierilor săi, a fost instalat un post de pază dotat cu detector de metale. The post (FOTO) De cine se teme Filip? Și-a instalat un detector de metale lângă cabinetul din Guvern appeared first on Independent.