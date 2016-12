Petarde interzise, vândute ilegal într-un punct comercial din Chișinău

13:58

Berbec Nativii in Berbec vor avea un 2017 favorabil pe toate planurile. Viata lor va fi fericita si binecuvantata in anul care incepe. Cei care nu si-au gasit inca perechea, au toate sansele sa o faca incepand cu luna aprilie. Si, daca stam sa ne gandim bine, e timp suficient ca pana in toamna sa se si casatoareasca. Asadar, mariajul se va concretiza mai repede decat s-ar fi putut gandi cineva, astfel ca daca ai printre prieteni un Berbec celibatar ar fi bine sa pui deoparte bani de nunta. Cele mai mari sanse de a-si gasi iubirea vor aparea in cadrul petrecerilor intre prieteni. Leu Leii care si-au gasit deja marea iubire, insa nu s-au casatorit inca, au sanse bune sa faca acest pas fie in iunie, fie in lunile de toamna. Isi vor organiza rapid nunta, in cele mai marunte detalii. Isi vor implini toate dorintele. Totusi, e important sa isi tina orgoliul sub control si sa nu se intinda cu cheltuielile de nunta mai mult decat ii tine plapuma. Nativii care incep anul singuri nu vor ramane multa vreme asa. Planetele le-au pregatit o mega-surpriza si le vor scoate sufletul pereche in cale exact atunci cand se asteapta mai putin. Au mult farmec si stiu sa fie cuceritori, fapt care ii face seducatori innascuti, asadar sansele sunt de partea lor. Capricorn Capricorni vor trai experiente complet noi in 2017. Pentru cei care, desi si-au gasit marea iubire, nu s-au gandit inca la casatorie dintr-un motiv sau altul, a sosit momentul sa inceapa in sfarsit, o viata in doi. Pentru a face primii pasi intr-o casnicie fericita e important sa treaca peste reticenta caracteristica lor si sa recunoasca faptul ca dragostea le este la indemana si le-a schimbat vietile. Pentru nativii singuri, august si septembrie sunt lunile in care au cele mai mari sanse sa isi gaseasca iubirea. Trebuie doar sa isi pastreze vie speranta si sa nu lase sa treaca sansa. Chiar daca nu vor face nunta in acest an, cel putin vor face cununia civila, potrivit ele.ro.