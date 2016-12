Primii în 2016. PRIME a lansat un număr record de emisiunii autohtone

2016 a fost anul celor mai de succes proiecte televizate realizate de PRIME. Am relansat buletinul de ştiri într-un nou format, am realizat vise, alături de Adrian Usru şi echipa "Vreau o minune". Am urmărit pas cu pas ce fac oameni celebri şi mai puţin cunoscuţi, în cadrul proiectului "O zi" realizat împreună cu jurnalistul Cristian Tabără. Iar Dan Negru i-a provocat pe moldoveni să-şi testeze limitele în platoul show-ului "Da sau nu", iar intuiţia le-a fost răsplăt...

