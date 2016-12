Descoperire surprinzătoare: Concentrații semnificative de amoniac în atmosfera terestră

10:38

Revista satirică Charlie Hebdo, ținta unui sângeros atentat terorist la începutul anului 2015, a intrat din nou în atenția publică, de această dată din cauza unei caricaturi controversate cu prăbușirea avionului Tu-154.