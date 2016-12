”Maturitatea instituțională va ajuta R. Moldova să crească economic”, Alex Kremer

14:58

”Competitivitatea și investițiile reduse, principalele probleme ale economiei autohtone” Principala problemă pentru economia R. Moldova rămâne competitivitatea redusă, care ține pe loc productivitatea forței de muncă și majorarea exporturilor. Or, în acest an, exporturile, în termeni reali, au fost mai mari, dar ca volum — mai mici, ceea ce este un argument al competitivității scăzute. De această părere este Iurie Gotișan, expert IDIS ”Viitorul”, și a fost exprimată în cadrul emisiunii ”60 de minute de realism economic”. Un alt expert IDIS, Viorel Chivriga, a spus că nu a avut loc o schimbare de paradigmă sănătoasă a dezvoltării economice. Astfel, economia R. Moldova se mișcă pe spirală: într-un an mai bine, în alt an – prost. “Cea mai mare parte a vinei o poartă sistemul, deoarece la numirea persoanelor în funcții de conducere se exclude principiul meritocrației. Ba mai mult, e foarte greu să schimbi ceva într-un an preelectoral, iar 2017 este unul preelectoral, în condițiile în care în 2018 avem alegeri parlamentare. La fel, anul curent a fost marcat de reducerea investițiilor, a mai subliniat Chivriga. Totodată, în opinia celor doi experți, anul curent a fost pozitiv pentru economie, în condițiile în care s-au aprobat legile restante, lucru care a dat o gură de aer economiei. Totodată, acest an a fost marcat de trei evenimente: stabilitatea politică fragilă, semnarea acordului cu FMI și aprobarea bugetului pentru anul următor. Sursă: RTR Moldova Record ”Competitivitatea și investițiile reduse, principalele probleme ale economiei autohtone” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.