BĂTAIE! Doi şoferi din Capitală, filmaţi în mijlocul drumului (VIDEO)

17:42

FURAU PLĂCUŢE şi CEREAU BANI. Ce au spus hoţii prinşi de poliţişti (VIDEO) MAŞINĂ ÎN FLĂCĂRI! Momente de panică în sectorul Râşcani (VIDEO) Culmea tupeului în Capitală. Un şofer a fost filmat în timp e merge pe trotuarul de pe viaductul care leagă sectorul Centru de sectorul Botanica. Din imagini se vede că şoferul îşi... The post CULMEA TUPEULUI! Cum a fost filmat un şofer pe viaduct (VIDEO) appeared first on AutoStrada.md.