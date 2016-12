De ce s-a prăbușit avionul Tu-154? Primele concluzii ale anchetatorilor ruși

07:48

Muntenegru intenționează să-i aresteze pe cei doi ruși suspectați de implicare în tentativa de lovitură de stat, anunţă RTCG cu referire la biroul procurorului țării. Totodată, Procuratura muntenegreană susține că rușii erau membri ai serviciului de informaţii al armatei ruse (GRU) și că cei doi au dirijat de pe teritoriul Serbiei vecine supravegherea premierului muntenegrean de atunci, Milo Djukanovic.