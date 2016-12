Anatol Şalaru intenţionează să fondeze un partid politic sau chiar să-l demită pe Mihai Ghimpu

20:43

Iniţial, britanicii s-au referit la vârful de 8.848 de metri înălţime ca Vârful XV, până când Andrew Waugh, supervizorul general din India, a propus ca vârful să preia numele predecesorului său Sir George Everest, potrivit descopera.ro. Născut în Wales pe 4 iulie, 1790, Everest a urmat şcoala militară din Anglia, urmând să-şi petreacă mare parte din viaţa lui în India. După ce a lucrat pentru East Indian Company, geodezul s-a alăturat proiectului Great Trigonometrical Survey în 1818 şi şi-a petrecut 25 de ani din viaţă în cadrul proiectului. În 1830, a devenit supervizor general. S-a întors în Marea Britanie în 1843 şi a fost numit cavaler în 1861. Everest s-a împotrivit propunerii lui Waugh de a atribui numele său celui mai înalt vârf muntos din lume. Tibetanii îi denumiseră deja Chomolungma (,,Zeiţa Mamă a Lumii''). Waught nu era conştient de numele utilizate de indigeni şi de faptul că echipei i-a fost interzis accesul peste graniţe.. ,,Am fost instruit de şeful şi predecesorul meu Sir George Everest să consider fiecare obiect geologic descoperit ca aparţinând locului şi ar trebui botezat cu nume native. Dar aici este vorba de un munte, cel mai probabil cel mai înalt din lume, fără niciun alt nume pe care l-am putea descoperi, al cărui denumire nativă, dacă are vreuna, nu va conta până când nu vom avea acces în Nepal,'' scria Waught către Societatea Regală Geografică în 1856. În ciuda argumentelor conform cărora localnicilor le va fi greu să pronunţe numele de Everest, în 1865 cel mai înalt munte din lume a fost denumit Everest. La un an după botezarea muntelui, George Everest a murit.