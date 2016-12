Ratele de referință BNM pentru 29 decembrie 2016

04:28

Presa din Marea Britanie afirmă că Elton John intenţionează să interpreteze la funeraliile cântăreţului George Michael o versiune emoţionantă a cântecului „Don't Let The Sun Go Down On Me”, un duet înregistrat de cei doi artişti britanici în anul 1992, informează contactmusic.com. Elton John a avut o apariţie similară şi la funeraliile prinţesei Diana, în 1997, când a interpretat single-ul „Candl