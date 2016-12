(AUDIO) Platon face noi dezvăluiri despre schemele cu implicarea lui Plahotniuc, Iaralov și Candu

14:48

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, proiectul de Lege privind modificarea articolului 42 din Constituția Republicii Moldova, ce vizează dreptul la asociere. Modificările garantează dreptul cetăţenilor de a se asocia liber cu alte persoane, inclusiv de a constitui sindicate sau patronate, precum și de a se afilia la acestea. The post Articolul 42 din Constituție a fost modificat; „Dreptul la asociere”, reglementat de legea fundamentală appeared first on Independent.