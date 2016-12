Mașinile cu număr par, interzise în Madrid. MOTIVUL ALARMANT

10:58

Imagini noi de la atentatul din Berlin. Momentul în care camionul furat de Anis Amri a intrat în mulțime a fost filmat. Între timp, a ieșit la iveală că tunisianul, care este căutat de autoritățile germane, a fost la o moschee, la scurt timp după atentat. O cameră instalată la bordul unei alte mașini a...