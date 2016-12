Ministrul Andrei Galbur şi ambasadorul Germaniei Ulrike Knotz au semnat Înţelegerea privind cooperarea tehnică

15:38

„Azi noaptea un angajat al redacției publicației noastre neperiodice și neobiective a primit următorul mesaj: ”Eugen, scrie te rog pe blocul tău că cei de la TV7 nu au primit salariul de două luni de zile și nu se știe dacă îl vor primi până la Anul Nou. Eu am de pus pe masa de Anul Nou ceva dar nu am bani pentru asta. Șefii ne promit că rezolvă dar nu mai avem încredere în ei. Poate măcar la tine or citi și se vor gândi că nu le trebuie scandal mare. Colegii zic că tucma la primăvară vor fi banii.” Eu nu mă bag în bucătăria celor de la TV7, dar după perturbările din holdingul AMG sau cum se mai numea el, vânzarea TNT-Bravo către prietenii președintelui actual și toți banii BEM-ului care ajungeau prin scheme diferite la TV7 și alte televiziuni verzi eu nu mă mai mir de nimic.