O fostă ministră din Cabinetul Tarlev, desemnată de Guvern în Consiliului de Integritate al ANI

Sub picioarele a milioane de persoane există un supervulcan care a început să dea semne că se "trezește". Supervulcanul, numit Campi Flegrei, are o suprafață de aproape 13 km și se află sub golful Napoli, în largul Italiei. Monitorizarea recentă a dus la descoperirea unor semne privind trezirea unuia dintre cei mai mari vulcani din Europa, relatează revista Forbes în ediția sa online.