Suzuki dezvăluie nou model Swift. Debutul mondial al compactei va vea loc în primăvară

06:08

Mitsubishi a reuşit să se remarce în calitate de constructor auto cu unul dintre cele mai fierbinţi sedanuri compacte din lume, Lancer-ul. Un model care a fost produs în mai multe generaţii şi care astăzi a ajuns să fie o piesă de colecţie. În perioada anilor 1994 (iulie) şi până în 1995 (ianuarie), constructorul japonez The post Acest Mitsubishi Lancer produs în 1994-1995 costă peste 19.000 de dolari. Ce are atât de special afli chiar aici appeared first on Autoexpert.