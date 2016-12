Parteneriat Republica Moldova-Germania pentru dezvoltare economică

10:24

La 27 de ani de la Revoluția Română, când peste 1000 de oameni au pierit și circa 3000 au fost răniți în stradă, pentru înlăturarea regimului totalitar, în mai multe orașe românești au avut loc comemorări ale eroilor din 1989. La Chișinău, Tinerii Moldovei au aprins lumânări și au afișat bannere cu mesaje în [&hellip The post (FOTO) Eroii Revoluției Române, comemorați la Chișinău appeared first on InfoPrut.