S-a zguduit pământul azi noaptea. Cutremur de 5,5-5,8 grade resimțit la Chișinău

23:46

Pentru a înțelege oamenii sau diferite situații ne-a fost lăsată Numerologia. Ea nu ghicește, ea nu dă în bobi și nici nu vede în globuri de cristal. Cu ajutorul ei putem calcula și putem afla cum sunt cei de lângă noi, la ce ne putem aștepta de la ei. Funcție de caracterul acestora vom acționa în cunoștință de cauză. Numerologia ne învață că nu există defecte ci doar calități. Fiecare decide în felul său cum și pentru cine (în slujba cui) să le folosească. Numerologia nu laudă, numerologia nu critică. Numerologia este capabilă să facă portrete ale caracterului, comportamentului, personalității celui care este în atenția noastră pentru o anumită perioadă, cu un anumit scop. Klaus Werner Iohannis, născut pe data de 13 iunie 1959, este dificil de convins. Cu o cifră a destinului 7 din 3 și 4, președintele României este un tip încăpățânat, serios, care analizează atent, vorbește puțin și se dezvăluie și mai puțin (cifra destinului 7). Cu o capacitate extraordinară de a se autodisciplina, președintele României este realist și practic, ferm și vigilent. Organizat și metodic, preferă să verifice ori de câte ori este necesar pentru a se asigura că totul va decurge impecabil (cifra 4 din destin). Are o memorie fotografică de invidiat, cunoaște importanța tainei și știe a o păstra și respecta. Se descurcă în orice situație, are nevoie să-i fie recunoscute meritele, trăiește intens fiecare clipă, se consumă, riscă și are noroc (cifra 3 din destin). Poate avea parte de presimțiri, înțelege necesitatea credinței în viața noastră, nu acceptă sfaturile nimănui, preferă să suporte consecințele propriilor decizii (cifra 7 din destin). Dacă a pornit la drum nu se va lăsa doborât de greutăți, nu se va opri indiferent cât de mult îl va costa acest lucru (în numerograma zilei de naștere există linia hotărârii 159). Este greu să-i găsești vulnerabilitățile. Este deosebit de agil psihic. Fiecare informație este trecută prin filtrul rațiunii (în numerograma zilei sale de naștere există linia inteligenței 369). Are capacitatea de a prelua cu ușurință informații din mediul înconjurător, de a le prelucra și de a le folosi imediat (cifra 9 se repetă de două ori în numerograma zilei sale de naștere). Aceste calități ne arată că poate deveni fie un aliat de nădejde fie un redutabil dușman. Klaus Werner Iohannis are nevoie de căsnicie (există cifra 6 în numerograma zilei sale de naștere). Comportamentul îi este diplomat, retras, uneori aproape timid. Poate fi capabil să planifice și să respecte termenele pe care și le-a fixat, oricât de îndelungate ar fi acestea. Poate trece cu ușurință de la un comportament impecabil la o manifestare a furiei pe care nu oricine are ocazia să o vadă și căreia puțini sunt capabili să îi facă față (cifra numelui complet 2). Dacă ne referim la sentimente, când are treabă de făcut nu înțelege la ce ar folosi acestea, iar când este relaxat așteaptă ca ceilalți să îi acorde importanța și admirația cuvenite. Nu suportă autoritatea celorlalți- cifra de tensiune 1. Când are necazuri, se impune, preia comanda, bate cu pumnul în masă la nevoie. Anul 2016, are pentru el, o vibrație personală 1. Este tot mai independent, tot mai orgolios, mai ambițios și mai sigur, pare să pornească pe un nou drum. În luna decembrie va fi tot mai calculat, mai inflexibil și mai rece. Va lua decizii doar după ce va calcula îndelung. Este o lună bună pentru el. Anul 2017 este anul parteneriatelor, al asocierilor profitabile. Este anul în care va câștiga aliați de nădejde. Va fi ceva mai irascibil și va avea parte de fluctuații ale stării de sănătate dar va comunica mai ușor, își va planifica atent fiecare pas (vibrația personală a anului 2017 este 2). Luna ianuarie are o vibrație 3 pentru președintele țării. Se va enerva mai des, va risca mai mult, se va consuma fizic și psihic dar va avea și noroc. Riscă apariția unor afecțiuni cardiace și migrene. Este greu de crezut că cineva, cel puțin deocamdată îl va putea doborî, indiferent de numele purtat. Anii următori vor fi la fel de buni pentru el, atât 2018 cât și 2019. Totul se va schimba pentru Klaus Werner Iohannis, abia începând cu anul 2020.