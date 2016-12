Cutremur cu magnitudinea 5,2 grade în zona Vrancea

13:38

Preşedintele Igor Dodon a mers duminică, 25 decembrie, la Piaţa Centrală, pentru a face cumpărături. El a menţionat că de ani de zile obișnuieşte să meargă la Piața Centrală pentru cumpărături., iar faptul că este președinte nu e un motiv să renunțe la această obișnuință. „Am fost astăzi la piața centrală, am vorbit cu oamenii, […] The post Unde a mers preşedintele Igor Dodon în ziua de Crăciun// FOTO appeared first on Moldova.org.