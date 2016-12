UPDATE // CUTREMUR resimțit în capitală

17:28

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Capitalei a rămas fără șef. Asta după ce Tatiana Tverdohleb, șefa Direcției, și-a anunțat plecarea în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor primăriei Chișinău din 26 decembrie 2016. Tverdohleb a menționat că este mulțumită că nu a fost nevoită să plece pe ușa din spate a Primăriei și că nu are nicio legătură cu licitațiile trucate, prin care au ajuns produse alterate în instituțiile de învățământ din Capitală. „Nu am implicare, nu am participat, regret cele întâmplate fiind mamă și bunică. Mă întristează evenimentele care au avut loc, nu așa îmi imaginam finalitatea de activitate în domeniul public. Mulțumesc societății civile și tuturor funcționarilor instituțiilor cu care am colaborat. Mulțumesc pentru această activitate, am să revin la activitatea de pedagog", a declarat Tverdohleb. Plecarea din funcția de șef al Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Capitalei a venit după ce săptămâna trecută, edilul Capitalei, Dorin Chirtoacă a decis că până la sfârșitul acestui an, conducerea Direcției Generală Educație Tineret și Sport, dar și a celor de la direcțiile de sector să fie schimbată in corpore. Decizia vine ca rezultat al raportului privind ancheta de serviciu pornită, după ce 17 persoane au fost reținute de procurorii Anticorupție și CNA într-un dosar cu privire la unele licitații trucate, prin care au fost distribuite produse alimentare alterate la mai multe grădinițe.