La Chișinău intensitatea cutremurului a fost de aproximativ 4 grade

12:18

Un documentar semnat de tânărul regizor Victor Galușca, intitulat „Cine iubeşte şi lasă”, dar și o colecție de fotografii realizate în perioada anilor 1955–1970 în câteva localităţi din Republica Moldova vor fi prezentate la Berlin. Proiecția și pozele vor fi prezentate în cadrul evenimentului artistic „… is not over until the Shutters’ Release”, care va avea loc la 28 decembrie 2016, ora 18.30 în localul „Panda Theater”, Kulturbrauerei, Knaackstr. Articolul (video) Un documentar și o colecție de poze despre destinul satului moldovenesc vor fi prezentate la Berlin apare prima dată în #diez.