Forţele Terestre ale Armatei Naţionale au sărbătorit opt ani de activitate

ZODIILE DE APĂ: RAC – Pornești mai hotărât, mai determinat, dar mai prost informat în 2017. Ai parte de o serie de deziluzii încă din primele clipe. Ziua de 1 ianuarie are o însemnătate specială pentru tine și pentru familia ta. SCORPION – Pentru tine intrarea în noul an înseamnă oportunitatea de a te rupe de toate relațiile toxice, fie că e vorba de relațiile de la locul de muncă sau cele personale. PEȘTI – Intri în noul an cu mai mulți bani, dar și cu mai multe responsabilități. Atenție la limba ascuțită care se face văzută tot mai des în ultima vreme. ZODIILE DE FOC: BERBEC – Dacă îți propui lucruri mărețe în seara de Revelion, trebuie să fii conștient că nu toate se pot îndeplini într-un singur an. Ai tendința de a exagera cu dorințele, iar aceasta va fi marea lecție cu care intri în 2017.