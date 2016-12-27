РЕНАТО УСАТЫЙ ПОДАРИЛ БЕЛЬЦКИМ ЛИЦЕЯМ БОЛЕЕ 1 ТЫС. КНИГ
BTV, 27 decembrie 2016 19:03
Более одной тысячи книг пополнили фонды библиотек десяти образовательных учреждений города. Это подарок мэра Бельц Ренато Усатого. Речь идет о пяти лицеях с... Запись РЕНАТО УСАТЫЙ ПОДАРИЛ БЕЛЬЦКИМ ЛИЦЕЯМ БОЛЕЕ 1 ТЫС. КНИГ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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Более одной тысячи книг пополнили фонды библиотек десяти образовательных учреждений города. Это подарок мэра Бельц Ренато Усатого. Речь идет о пяти лицеях с... Запись РЕНАТО УСАТЫЙ ПОДАРИЛ БЕЛЬЦКИМ ЛИЦЕЯМ БОЛЕЕ 1 ТЫС. КНИГ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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У 11-летнего Максима Шахвороста — детский церебральный паралич и он не может самостоятельно ходить. Мальчик живет с мамой, папой и старшим братом в... Запись АЛЬТЕРНАТИВА ШКОЛЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ДЕТИ УЧАТСЯ ДОМА впервые появилась Бельцкое телевидение.
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Ассоциация спортивной прессы Молдовы определила лучших атлетов в различных номинациях, которые отличились на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Бельцкий тяжелоатлет Александр Шпак стал... Запись БЕЛЬЦКИЙ ТЯЖЕЛОАТЛЕТ СТАЛ ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ МОЛДОВЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:28
Как создать новогоднее настроение? Правильно — накрыть праздничный стол. Запах мандарин и хвои — обязательные атрибуты новогоднего праздника. Хозяйки начинают готовиться к нему... Запись С КАКИМИ БЛЮДАМИ У БЕЛЬЧАН АССОЦИИРУЕТСЯ НОВЫЙ ГОД? впервые появилась Бельцкое телевидение.
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Прошлая рабочая неделя завершилась жуткой новостью. В пятницу, 16 декабря, в 14 км от Бельц рейсовый микроавтобус Кишинев-Глодяны столкнулся со спецмашиной по уборке... Запись ПОМОГИТЕ АДРИАНЕ: ДЕВУШКЕ, ПОСТРАДАВШЕЙ В ЖУТКОМ ДТП ПОД БЕЛЬЦАМИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
20 decembrie 2016
18:08
Новогодний праздник для 150 бельцких ребятишек в субботу, 17 декабря, организовала благотворительная организация «MEGA TRADE». На представление были приглашены ребята с ограниченными возможностями,... Запись ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:48
Бельцкая мэрия назвала компании и фирмы, накопивших большие долги перед муниципалитетом. Информацию озвучила начальник Управления по администрированию местных налогов и сборов Римма Ткач.... Запись БЕЛЬЦКАЯ МЭРИЯ НАЗВАЛА САМЫХ ЗЛОСТНЫХ ДОЛЖНИКОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:38
Запись СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ: В БЕЛЬЦАХ НАЧАЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
16:38
Водитель грузовика умышленно въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, сообщила полиция города в твиттере. https://youtu.be/4lG0OtDTIZ0 «Наши следователи полагают, что грузовик был преднамеренно направлен... Запись ПОЛИЦИЯ НАЗВАЛА НАМЕРЕННЫМ НАЕЗД ГРУЗОВИКА НА ЛЮДЕЙ В БЕРЛИНЕ впервые появилась Бельцкое телевидение.
12:19
24 рекламные конструкции, которые расположены в местах, не соответствующих муниципальному регламенту, будут демонтированы до середины января. Во исполнение решения муниципального совета подписано соответствующее... Запись 24 БИЛБОРДА ДЕМОНТИРУЮТ ЗА 2 НЕДЕЛИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
19 decembrie 2016
13:58
В пятницу, 16 декабря, на трассе вблизи села Мындрештий Ной Сынжерейского района столкнулись пассажирский микроавтобус и мусороуборочная машина. В ДТП погибли двое человек,... Запись ПОДРОБНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ МАРШРУТКИ И МУСОРОВОЗА впервые появилась Бельцкое телевидение.
16 decembrie 2016
22:08
Запись ГРИГОРИШИН: МАХУ ПОСТАВИЛ НА КОЛЕНИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ впервые появилась Бельцкое телевидение.
21:58
Запись АУДИТ НА «АПЭ-КАНАЛЕ» ЗАВЕРШЕН: ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ШОКИРУЮТ впервые появилась Бельцкое телевидение.
15 decembrie 2016
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13 decembrie 2016
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21:28
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21:18
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