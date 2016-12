În ordinea inversă a importanței? Înainte de Moscova, Tiraspol. Înainte de Tiraspol, Comrat

12:18

Preşedintele în funcţie al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a respins doleanţa lui Mihai Ghimpu privind urgentarea demiterii Ministrului Apărării de la Chişinău, Anatol Şalaru. Informaţia a fost confirmată de secretarul general al Administraţiei Prezidenţiale, Ion Păduraru, pentru Deschide.md. Nicolae Timofti i-a trimis marţi o scrisoare premierului Pavel Filip, prin care i-a cerut argumente suplimentare [&hellip The post Ghimpu rămâne cu buza umflată. Timofti a respins urgentarea demiterii lui Şalaru appeared first on InfoPrut.