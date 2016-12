Au confundat hoții de oi cu teroriștii! S-a întâmplat în Turcia

17:37

Zeama de varză regenerează și dă energie În fiecare dimineață, bea pe stomacul gol un pahar cu zeamă de varză murată (numită și moare). Conține vitamine, substanțe nutritive, cu efect de regenerare și tonifiere. Moarea este bogată și în fibre, ajutând tranzitul intestinal. Stimulează eliminarea toxinelor din organism, ceea ce este cât se poate de indicat după mesele bogate de Sărbători, scrie clickpentrufemei.ro. E bună contra crampelor musculare Dacă ai dansat pe rupte de Crăciun ori de Revelion și ai febră musculară sau crampe musculare, o gură de zeamă de varză te ajută să te refaci mai repede. La fel și dacă ai schiat la munte sau ai făcut drumeții în mini-vacanța de Sărbători. Leac contra durerilor în gât Ai răcit sau te chinuie durerile în gât? Moarea te ajută să te faci bine mai repede. Consumă zeamă de varză în saramură – aceasta este cea care are proprietăți curative în caz de răceli sau gripe. În plus, întărește imunitatea. Dă gust mâncărurilor Dacă nu îți place gustul ei, folosește zeama în preparatele tale. Poți asezona cu ea salatele și sosurile, o poți adăuga în ciorbe sau în legumele pe care le fierbi sau le gătești la cuptor. Moarea va adăuga un plus de savoare mâncărurilor.