Legislații similare, rezultate diferite. Cum sunt confiscate averile ilegale în Europa și cum (nu) sunt – în Moldova

Primul magazin cu tehnică și utilaje agricole din sudul țării a fost deschis în orașul Cimișlia la finele săptămânii trecute. În cadrul evenimentului, mai mulți fermieri din regiune s-au adunat pentru a lua cunoștință de noile modele de tehnică și utilaje agricole, care contribuie la practicarea unei agriculturi mai moderne cu cheltuieli mai puține. În cadrul deschiderii oficiale, reprezentanții companiei AgroMotor le-au demonstrat fermierilor gama largă de piese, tehnică și utilaje agricole moderne. [caption id="attachment_12480" align="aligncenter" width="1024"] Tractoare germane „Deutz-Fahr”.[/caption] „Este foarte bine că avem un asemenea magazin în apropiere. Timpul costă bani, mai ales în agricultură. Pe timpuri, pentru a cumpăra un rulment, un furtun sau o altă piesă, eram nevoiți să facem drum lung până la Chișinău, care ne lua jumătate de zi. În agricultură, o zi te hrănește un an, iar amplasarea acestui magazin ne va permite să venim în orice moment cu același tractor, stropitoare sau oricare alt utilaj pe care-l vom pune în funcțiune. Timp de o oră, vom putea soluționa problema și vom putea ieși iarăși în câmp. La fel ca și în țările europene, vom avea un magazin de piese în apropiere, la care vom apela oricând după orice piesă, căci tehnica nu e veșnică, se mai defectează. Astăzi am achiziționat această combină Deutz Fahr, care sperăm să ne aducă profit și o satisfacție. După ce am încercat toate brandurile de tehnică agricolă, am optat pentru un brand german care are și un motor foarte bun”, a menționat Gheorghe Mațcu, fermier din Abaclia, Basarabeasca. [caption id="attachment_12483" align="aligncenter" width="1024"] Combina Deutz Fahr, procurată de Gheorghe Mațcu.[/caption] Printre calitățile deosebite ale combinei se enumeră motorul Deutz Fahr cu 250 de cai putere și un consum de numai 8 litri la un hectar recoltat, coasa cu o lățime de 5 metri, turboseparator ce asigură sporirea capacității de curățare a masei cu 20%. Buncărul cu un volum total de 6500 de litri poate fi golit din mers, datorită tubului de descărcare cu o lungime de 5 metri ce are o capacitate de descărcare de până la 75 de litri pe secundă. Cabina este dotată cu aparat de aer condiționat, ermetizată fonic și termic , ceea ce-i asigură un confort combainerului în perioada recoltării. „Suntem prezenți la deschiderea celei de-a 10-a filiale a companiei AgroMotor pe teritoriul țării. Aceasta este prima filială pe care am deschis-o în sudul țării, ulterior vom deschide mai multe filiale, deoarece comercializăm mărfuri pentru agricultori și avem o țară agricolă. Suntem în dezvoltare timp de 25 de ani și avem o istorie impresionantă. Acest fapt a contribuit la dezvoltarea companiei și la apropierea de necesitățile clientului. Oferte generoase avem mereu, astăzi am venit cu o gamă deosebită de piese, pentru tehnică sovietică, dar și modernă, avem reduceri la furnizarea tehnicii la domiciliu și service acordat de către persoane instruite. Am venit la Cimișlia cu câteva branduri din gama largă de care dispune compania noastră, am venit cu semănători spaniole Sola, tractoare Dong Feng, tractoare germane Deutz Fahr, utilaje franceze pentru lucrarea solurilor. Propunem tuturor agricultorilor o gamă largă de utilaje ce asigură o îmbunătățire a calității lucrării solului. Datorită faptului că în ultimii ani au fost înregistrate temperaturi înalte și am avut parte de secetă, trebuie să vedem posibilitatea lucrării solului cu mai puține utilaje și cu posibilitatea renunțării la aratul clasic, care poate fi înlocuit cu lucrări de scarificare a solului. Dispunem de semănători moderne cu capacități Mini-Till și tractoare cu consum de combustibil foarte redus. Reducerile se fac în funcție de experiența conlucrării cu clienții. Desigur că companiile cu care conlucrăm de mai mulți ani vor beneficia de o reducere mai mare decât partenerii cei noi”, a declarat Anatol David, directorul companiei „Aprocomteh" (AgroMotor). [caption id="attachment_12484" align="aligncenter" width="1024"] Tehnică și utilaje agricole.[/caption] Fermierii care au cumpărat tehnică agricolă beneficiază de garanție pentru utilajele procurate, instructaj pentru mecanizatorii gospodăriilor agricole, asistență tehnică și logistică în cazul schimbării culturilor recoltate. Compania AgroMotor propune fermierilor o gamă largă de tractoare cu putere de la 30 până la 400 de cai din partea mai multor producători, precum Deutz Fahr, Dong Feng, MTZ și altele. Pentru tractoarele cu un motor mai puternic de 130 de cai putere se oferă doi ani de garanție și o capacitate de lucru de 20.000 de moto/ore. „Tehnica agricolă prezentată aici este una de calitate, mai ales Deutz Fahr. Este un brand german cu o istorie de 130 de ani. Este foarte bine că acest brand produce atât caroseria, cât și motorul combinei. Dacă apreciem din punct de vedere preț-calitate, tehnica poate fi procurată la un preț accesibil. Gama largă de utilaje agricole moderne, precum semănătoarea Sola, scarificatorul Quivogne și altele sunt binevenite pentru fermierii noștri, bani de-ar avea”, a declarat Ion Păpușoi, locuitor al orașului Cimișlia. [caption id="attachment_12481" align="aligncenter" width="1024"] Semănătoarea cu capacitate Mini-Till „Sola”[/caption] Filiala din Cimișlia le propune agricultorilor o gamă largă de agregate, precum: semănători de cereale (universale), semănători pentru porumb, pluguri, pluguri reversibile, scarificatoare, tăvăluguri, subsoliere, cultivatoare, grape cu discuri, stropitori, încărcătoare de cereale, împrăștietoare de îngrășăminte minerale, freze de pământ, remorci și multe altele. Toată tehnica și utilajele agricole pot fi procurate în leasing. Daniel ARAMĂ