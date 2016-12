Moscova trimite bezele, Dodon se cere „academic”. Ce a discutat președintele cu ambasadorul rus la Chișinău, înainte de întâlnirea cu Putin

21:13

Compusi cu proprietati medicinale Exista cativa compusi activi care ii confera vascului proprietati medicinale: viscotoxinele, beta amirina si derivati ai acidului oleanolic, evercetina, acidul viscic (cu puternica actiune antitumorala), derivatii de colina si alcaloizii. Primele cercetari asupra vascului au scos la iveala ca aceasta planta poate diminua simptomele hipertensiunii arteriale: senzatia de ameteala, vajaitul in urechi, tulburarile de vedere, tahicardiile. Ulterior, s-a constatat ca vascul poate scadea si nivelul tensiunii arteriale. Alte cercetari au aratat ca extractul de vasc stimuleaza secretia de insulina si regleaza valorile glicemiei la pacientii cu diabet. O serie de studii efectuate in Germania au demonstrate ca injectiile subcutanate cu extract de vasc stimuleaza sistemul imunitar si ii ajuta pe bolnavii de cancer. Indicatii Un consum zilnic a 2 cani de ceai de vasc (500 ml) intareste inima, alunga moleseala si vertijul si creste pofta de munca. Ceaiul se prepara adaugand o lingura de frunze maruntite (5 grame), la 250 ml de apa fiarta. Se lasa la infuzat 5- 10 minute. Intern, vascul se mai administreaza si sub forma de macerat: se pun 2-4 lingurite de planta maruntita (10-20 de grame) in 200 ml apa rece; se lasa 6-8 ore la macerat, se strecoara si se indulceste cu miere. Nu se fierbe. Se pot bea 3-4 cesti pe zi, din care una seara la culcare. Tratamentul se poate face si cu frunza de vasc, maruntita sub forma de pulbere, din care se iau 4 varfuri de cutit pe zi. Atentie! Se recomanda consultarea medicului inainte de inceperea oricarui tratament cu vasc. Toxicitatea vascului Fitoterapeutii spun ca vascul de pe plop, salcie, tei, nuc, frasin, artar, paltin si salcam este foarte toxic, fiind contraindicata utilizarea lui interna. In schimb, vascul de pe mar, prun, gutui, par, mar paduret, pin si brad are o toxicitate mult mai redusa, de aceea el se recomanda ca adjuvant in diverse afectiuni. Pentru tratamentele externe, poate fi folosit orice fel de vasc. Semnele intoxicatiei cu vasc sunt urmatoarele: scaderea tensiunii arteriale (hipotensiune), rarirea ritmului cardiac, aparitia de frisoane, tulburarile nervoase cu paralizie si pierderea sensibilitatii. Pentru a avea un control mai bun asupra cantitatii de vasc recomandate in diverse boli, fitoterapeutii ne recomanda sa cumparam vascul din farmacie sau plafar si nu de la negustorii din piete. Planta este contraindicata hipotensivilor si persoanelor cu anghina pectorala, scrie doctorulzilei.ro. Stiati ca Cine are vasc in casa, de Craciun, are parte de noroc si belsug, si este ferit de boli si ghinion!