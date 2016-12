Corpul pilotului Tu-154 şi alte 70 de părţi de cadavre, recuperate din Marea Neagră

12:48

Președinte nou - reguli noi. După ce a schimbat simbolul limba română cu cea „moldovenească” pe site-ul instituției, iar ulterior a fost scos drapelul Uniunii Europene de la intrarea în reședința șefului statului, Igor Dodon a impus astăzi o regulă nouă, anunță purtătorul său de cuvânt, Ion Ceban. The post Președinte nou – reguli noi: Iată ce se va întâmpla în fiecare zi la Președinție appeared first on Independent.