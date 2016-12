Web Hosting Gratuit pentru 12 luni consecutive – ofertă de Revelion, TopHost

11:04

Actorul de film și teatru Mihai Curagău s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de către jurnalistul Vasile Mija. „Cu adâncă durere în suflet, am aflat vestea trecerii din această viaţă a îndragitului actor Mihai Curagău. Împreună cu toţi colegii de la Radio Moldova, admiratorii talentului […] The post S-a stins din viață actorul Mihai Curagău appeared first on Moldova.org.