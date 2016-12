În sânul familiei sau alături de prieteni. Cum au sărbătorit Crăciunul vedetele din România (partea II)

10:38

Am învățat că iubirile intense, cele cu fluturi în stomac, sunt cele mai frumoase dar și extrem de rare. Atunci când te îndrăgostești, ești obligat să iubești nebunește. Altfel riști să pierzi farmecul lor. Am învățat că rănile marilor iubiri nu se vindecă ușor… Am învățat că lanțurile prieteniei se pot face bucăți dintr-o mie […]