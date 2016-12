Acte de caritate secrete ale lui George Michael, dezvăluite după moartea lui: Obişnuia să hrănească oamenii fără adăpost în Londra

11:48

Zece deputați polonezi din partea opoziției au petrecut sărbătorile de Crăciun, sâmbătă și duminică, la Parlament, utilizând această formă de manifestație inedită în Polonia pentru a protesta față de politica promovată de conservatorii aflați la putere, pe care îi acuză de distrugere a democrației. The post Zece deputați polonezi au făcut Crăciunul în Parlament appeared first on Independent.