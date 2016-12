Activitatea Centrului de plasament „Vatra”, suspendată

13:38

1.600 de turci, închiși din cauza postărilor pe Facebook sau Twitter Autoritatile turce investigheaza circa 10.000 de persoane pentru activitati de ‘propaganda terorista’ sau ‘injurii’ aduse responsabililor guvernamentali pe retelele de socializare. Anuntul a fost facut sambata de Ministerul turc de Interne intr-un comunicat citat de AFP. Aceste anchete se inscriu in cadrul ‘luptei impotriva terorismului, care continua cu hotarare peste tot, inclusiv pe retelele de socializare’, se mentioneaza in textul difuzat, care precizeaza ca, dintre cele circa 10.000 de persoane investigate, peste 1.600 au fost plasate in arest preventiv in perioada care a trecut de la lovitura de stat esuata din luna iulie. Autoritatile de la Ankara sunt adesea acuzate ca restrang accesul la retelele de socializare dupa anumite evenimente. La fel s-a intamplat saptamana aceasta dupa asasinarea ambasadorului rus la Ankara si dupa ce gruparea jihadista Statul Islamic a publicat joi o inregistrare video ce arata cum doi soldati turci sunt arsi de vii. Potrivit AFP, in prezent Twitter sau YouTube sunt accesate dificil din Turcia. De asemenea, un organism care supravegheaza functionarea internetului in aceasta tara, Turkey Blocks, a semnalat vineri ca se acceseaza cu greutate si retelele VPN, folosite de obicei pentru a ocoli restrictiile privind accesul la retelele de socializare. In pofida acestor perturbari, inregistrarea difuzata de Statul Islamic este intens comentata pe retelele de socializare. Sursă: inprofunzime.protv.md Record 1.600 de turci, închiși din cauza postărilor pe Facebook sau Twitter apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.