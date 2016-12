Dorinţele se îndeplinesc! Toată Moldova a aflat ce bunică gospodină au frații Andreea și Igor Verdeș

20:12

Mii de credincioşi s-au adunat, noaptea trecută, la Vatican unde Papa Francisc a oficiat liturghia naşterii Domnului la Bazilica Sfântul Petru. Astăzi, capul Bisericii Catolice a rostit tradiționalul discurs de Crăciun, numit Urbi et Orbi, axat în acest an pe conflictele militare din lume. In timpul mesei de sambătă seară, Papa Francisc a spus că înţelesul Crăciunului a fost luat "ostati" de materialism şi că acest sezon al sărbătorilor de iarnă are nevoie de mai multă ...